الخطوط السعودية الحديدية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

تصدر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلن عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار).

التخصصات المطلوبة في تدريب ووظائف الخطوط السعودية الحديدية

ونوهت إدارة الخطوط السعودية الحديدية، أن هناك عدد من المجالات المطلوبة في التدريب، وهما كالتالي:

قيادة القطارات.

صيانة القاطرات والعربات.

صيانة البنية التحتية.

الاتصالات والإشارات والتحكم.

شروط القبول بتدريب الخطوط السعودية الحديدية

واشترط المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، توفر في المتقدم عدد من الشروط، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%).

أن لا تقل درجة اختبار قياس (القدرات العامة) عن (70%).

أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 23) سنة.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

مزايا التدريب الخطوط السعودية الحديدية

وأوضح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، المزايا التي يحصل عليها المتدرب، والتي جاء كالتالي:

التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار).

الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و3000 ريال للسنة الثانية.

رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهرياً مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.

الأوراق المطلوبة للمتقدم على تدريب الخطوط السعودية الحديدية

أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها.

نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).

موعد التقديم على تدريب الخطوط السعودية الحديدية

ويمكن التقديم على تدريب الخطوط السعودية الحديدية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق (2023/6/15م)، ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).