السعودية.. كيفية استخرج جواز رقمي عبر منصة أبشر

السعودية.. عقب توفير المملكة العربية السعودية إمكانية استخرج جواز رقمي عبر منصة أبشر الإلكترونية السعودية، يسعى الكثير من المواطنين في المملكة إلى معرفة كافة التفاصيل عن استخرج جواز رقمي عبر منصة أبشر الإلكترونية السعودية.

منصة أبشر

ويمكن للمواطنين استخراج جواز رقمي من خلال منصة أبشر، بطريقة إلكترونية بسيطة، مع الأخذ في الاعتبار أن جواز السفر التقليدييظل ساريا، حتى يتم الانتهاء من مرحلة التدشين والإطلاق الرسمي للجواز الجديد الإلكتروني، الذي يستخرجه المواطن.

جواز السفر السعودي

ويتيح جواز السفر السعودي للمواطن إمكانية دخول 42 دولة، دون الحاجة للحصول على تأشيرة، ولديه العديد من المميزات حيث أنه يحتل المرتبة 65 على المستوى العالمي.

كيفية استخراج جواز رقمي عبر منصة أبشر

يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من هنا

الدخول على أبشر أفراد.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول، وإدخال كود التحقق.

النقر على كلمة المواطنين.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية

الضغط على أيقونة خدمات الجواز.

أخيرًا تحديد الخدمة المطلوبة، وتقديم الطلب، والاحتفاظ برقم العملية.

وثيقة العمل الحر

وفي سياق آخر توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، إمكانية استخراج وثيقة العمل الحر، والتي تمكن العامل من جميع الخدمات المتوفرة لدى عدد من الجهات الحكومية، وهي إثبات لصاحبها بجدية العمل مما تفتح له أبواب مغلقة في مجالات عديدة، وتكون وثيقة العمل الحر صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها .

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر بالسعودية

- أن يكون عمر المتقدم لاستخراج الوثيقة لا يقل عن عشرين عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

- أن يكون التقدم لاستخراج الوثيقة يقيم في المملكة العربية السعودية.

- أن يكون المتقدم للحصول على وثيقة سعودي الجنسية.

- يمكن استخراج أكثر من وثيقة للعمل الحر لنفس المواطن.

- متاح للمواطن المتقدم أن يكون في عمل آخر وليس شرطا أن يكون متفرغا للعمل الحر.

- وجود حساب مفعل على منصة أبشر.

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة العمل الحر

- يجب إدخال رقم الهوية والرقم الهاتف الخاص بالمتقدم لاستخراج الوثيقة.

- يجب اختيار الفئة من القائمة التي سوف تظهر أمامك.

- النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

- النقر على أيقونة إنشاء حساب.

- سيتم إرسال رسالة تتضمن كود التحقيق على رقم هاتفك.

- يجب كتابة هذا الكود في الخانة المخصصة له، والنقر على زر تأكيد.