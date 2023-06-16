منتخب السعودية للشباب يبحث عن الفوز أمام أستراليا بكأس أسيا للناشئين

يبحث منتخب السعودية للشباب تحت 17 سنة، عن الفوز أمام نظيره أستراليا، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كاس أسيا للناشئين.

الفوز يغيب عن منتخب السعودية للشباب أمام أستراليا منذ 15 عاماً

ولم يفز منتخب السعودية للشباب علي نظيره أستراليا منذ 15 عاماً، حيث كان اخر انتصار للاخضر منذ 14 عاماً وثمانة أشهر.

أخفق المنتخب السعودية في الفوز خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة، 2012 و2014 و2016، فيما غاب عن نسختَي 2010 و2018.



وفي 7 أكتوبر 2008، فاز “الأخضر”، بقيادةٍ من المدرب البرازيلي فيلهو كاكا، 4ـ0 على تركمانستان، ضمن مرحلة المجموعات من النسخة الـ 13، التي احتضنتها أوزبكستان.



وأحرز الرباعيةَ أحمد العوفي “هدفين”، وياسر الشهراني، ومحمد العسيري.



منذ ذلك الحين، لعِب منتخب السعودية للشباب11 مباراةً في البطولة، انتهت بأربعة تعادلات وسبع هزائم، وحرمته نتائجُه من تجاوز مرحلة المجموعات من 2012 إلى 2016.



وتضم المجموعة الثالثة من نسخة 2023 منتخبَي الصين وطاجيكستان، إضافةً إلى السعودية وأستراليا.

يتّجِه عبد الوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، إلى مهاجمة منتخب أستراليا من البداية بالثنائي طلال حاجي ونواف البشري.

ووفق مصادر “الرياضية”، استقرَّ الحربي مبدئيًّا على دخول المباراة، المقرَّرة اليوم ضمن المجموعة الثالثة من كأس آسيا للناشئين، بتشكيلٍ يتألَّف من محمود البريه، حارس المرمى، والمدافعين سعد المطيري، وعبد السلام برناوي، وياسين خالد، ويوسف الطحان، ولاعبي الوسط محمد هزازي، وفرحة الشمراني، ومحمد المحيش، ونواف الجدعاني، وأمامهم المهاجمان حاجي والبشري.

أفصح عبد الوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، عن أهدافه من المشاركة في كأس آسيا للناشئين، التي انطلقت أمس.

وخلال مؤتمر صحافي عن المواجهة اليوم مع أستراليا، حدَّد الحربي التأهل إلى كأس العالم المقبلة للناشئين هدفًا أوَّل له.



وقال “نسعى لنيل بطاقة كأس العالم التي غبنا عنها طويلًا”، متطلّعًا إلى حجز إحدى البطاقات الآسيوية الأربع المؤهلة. وبعد بطاقة المونديال، وضَع الحربي المنافسة على اللقب القاري هدفًا للاعبيه، وأوضح قائلًا “لا شك أن المنافسة على اللقب هدف مهم لنا”.