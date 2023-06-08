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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

صور.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77،23 %

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم  أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 بنسبة نجاح   77،23%   بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ إجمالى عدد الحاضرين   81 ألف و 929  طالب وعدد الناجحين  63 ألف و 278 طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو  بنسبة نجاح 57 ،78%  وبلغ عدد المتقدمين 28 طالب  وعدد الناجحين   22 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو بنسبة نجاح   85،6 % وتقدم للامتحان   1882 طالب وحضر 1646 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين  دور مايو  بنسبة نجاح   76،92 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان   13 طالب وعدد الناجحين   10 طالب  ، واعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99،37% بإجمالى عدد المتقدمين 158 طالب وعدد الناجحين 157 طالب .


و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .


جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت في 18 مايو الماضى واستمرت على مدار 6 أيام متواصلة  بـ  399  لجنة  بإجمالى 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتمت وسط أجواء هادئة ومستقرة .

الجريدة الورقية