صور.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77،23 %

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 بنسبة نجاح 77،23% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ إجمالى عدد الحاضرين 81 ألف و 929 طالب وعدد الناجحين 63 ألف و 278 طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو بنسبة نجاح 57 ،78% وبلغ عدد المتقدمين 28 طالب وعدد الناجحين 22 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو بنسبة نجاح 85،6 % وتقدم للامتحان 1882 طالب وحضر 1646 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو بنسبة نجاح 76،92 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 13 طالب وعدد الناجحين 10 طالب ، واعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99،37% بإجمالى عدد المتقدمين 158 طالب وعدد الناجحين 157 طالب .



و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .



جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت في 18 مايو الماضى واستمرت على مدار 6 أيام متواصلة بـ 399 لجنة بإجمالى 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتمت وسط أجواء هادئة ومستقرة .