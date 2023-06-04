افتتاح مشروع تطوير مبنى قسم الكهرباء في هندسة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة في حلوان.

ويرافق رئيس جامعة حلوان في الافتتاح، في الحادية عشرة صباح غد الإثنين، الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكل الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية مميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

تطوير هندسة حلوان:

وبدأت أعمال التطوير لدور ٣٠٠ بمبنى كهرباء بكلية هندسة حلوان منذ أكثر من ١٥ شهرًا وتم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى ٢٠٢٣.

وتم تطوير كل الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد ٧ مدرجات و٩ معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية بإجمالي مسطح للدور ٣٤٠٠ م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.



مبنى هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان

تطوير هندسة حلوان