أسعار الأسمنت اليوم الخميس من أرض المصنع

سعر الاسمنت اليوم.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الاسمنت خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المصنع، في الأسواق المصرية، وسجل سعر أسمنت قنا قيمة 1.830 جنيه، بينما حقق سعر اسمنت حلوان 1.990 جنيه.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس من أرض المصنع، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما أسعار الأسمنت، وجاءت أسعارهما على النحو الآتي:

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أسمنت

- سعر أسمنت قنا بـ 1.830 جنيه.

- سعر المخصوص بـ 1.990 جنيه.

- سعر اسمنت النصر بـ 2.010 جنيه.

- سعر أسمنت البرج بـ 1.900 جنيه.

- سعر اسمنت السهم بـ 1.890 جنيه.

- سعر اسمنت العسكري بـ 1.880 جنيه.

- سعر أسمنت المهندس بـ 2.020 جنيه.

- سعر أسمنت النهضة بـ 1.820 جنيه.

- سعر أسمنت العامرية بـ 2.035 جنيه.

- سعر أسمنت الممتاز بـ 2.055 جنيه.

- سعر أسمنت المصريين بـ 1.770 جنيه.

- سعر أسمنت سيناء بـ 1.890 جنيه.

- سعر اسمنت حلوان بـ 1.990 جنيه.

- سعر أسمنت الدلتا بـ 1.870 جنيه.

- سعر اسمنت المسلح بـ 2.050 جنيه.

- سعر اسمنت السويدي بـ 2.060 جنيه.

- سعر أسمنت السويس بـ 2.040 جنيه.

- سعر أسمنت المعلم بـ 1.910 جنيه.

- سعر أسمنت تايتان بـ 2.020 جنيه.

- سعر أسمنت أسيوط بـ 1.800 جنيه.

- سعر أسمنت أسوان بـ 1.780 جنيه.

- سعر أسمنت التعمير بـ 1.940 جنيه.

- سعر أسمنت المنيا بـ 1.940 جنيه.

- سعر أسمنت الصخرة بـ 1.900 جنيه.

- سعر أسمنت الصرح بـ 2.030 جنيه.

- سعر أسمنت المصري بـ 2.040 جنيه.

- سعر أسمنت الصعيد بـ 1.800 جنيه.

- سعر أسمنت الماكس بـ 2.020 جنيه.

- سعر أسمنت العاصمة بـ 1.810 جنيه.

- سعر اسمنت وادي النيل بـ 1.880 جنيه.

- سعر أسمنت السد العالي بـ 1.780 جنيه.

وتجدر الإشارة أن أن أسعار الاسمنت قد بدأت في الارتفاعات منذ عام تقريبًا، مُنذ بداية اندلاع الحروب في المنطقة لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر الاوضاع في بعض البلدان العربية لاسيما السودان الامر الذي أدى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية وبالتالي تضخمت أسعار السلع بشكل كبير، مع قلة الاستيراد والتصدير في المنطقة.