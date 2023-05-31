محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك.. غدًا

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، غدا الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بحلوان.

محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك

وجاء أمر الإحالة أن المتهم عبد العزيز محمد الشيمي، 19 عاما، في يوم 19 / 09 / 2022- بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض- لسرقته فرفض الانصياع له، فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل جريمة شقة التجمع .. طفلة مشنوقة وأمها مذبوحة

فيما تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في جريمة بشعة ارتكبتها سيدة بحق صغيرتها بعدما قامت بخنقها حتى الموت، ثم حاولت نحر نفسها للتخلص من حياتها، إلا أنها أصيبت بجرح ذبحي في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

وتبين من معاينة النيابة ، عن العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

وقد أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

وأوضحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة المعثور عليها أجنبية الجنسية تحمل إحدى جنسيات دول شمال إفريقيا، ومقيمة بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها، حيث أشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، إلى أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، حيث قامت بشنق طفلتها، ثم حاولت إنهاء حياتها مستخدمة آلة حادة، إلا أنها فشلت في ذلك وسقطت بجوار جثة طفلتها بمكان العثور عليهما.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عن عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الاستماع لأقوالها واستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم ، مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى استعدادًا لاستجوابها من قِبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.