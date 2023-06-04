الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محافظ القاهرة يشهد افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه وتجديده

افتتاح مسجد الظاهر
افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد تجديده

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده، حيث يعتبر المسجد واحد من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة منذ إنشائه وحتى عصرنا الراهن في حضور  فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، ود. مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي شهد ، د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار .

وشارك فى الحفل د. شوقي علام مفتي الجمهورية ، والشيخ د. نوريزباي حاج تغانول مفتي جمهورية كازاخستان، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة.

والجدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري عام 1268/ 667 هجرية في الحي الذي يحمل اسمه في قلب القاهرة، ويعتبر الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية ، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

ويعتبر المسجد أيقونة العمارة المملوكية في مصر ، وقد قامت الدولة بتطوير المسجد وتشمل أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له، والحفاظ على صبغته التاريخية، وترميم أعمدته الرخامية البالغ عددها 60 عمودا.

ويشمل المشروع تطوير إيوان جهة الشمال الغربي بمساحة 1040 مترا مربعا، وإيوان جهة الشمال الشرقي بمساحة 880 مترا، وإيوان جهة الجنوب الغربي بمساحة 880 مترا، بالإضافة إلى مداخل الإيوانات.

مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه وتجديده 
شيخ الازهر ومحافظ القاهرة خلال افتتاح مسجد الظاهر بيبرس
افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه وتجديده 

مواد متعلقة

شيخ الأزهر ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس

موسم حج 1444.. التضامن تستقر على 114 مشرفًا يقدمون الخدمات لـ 5250 حاجًا

التخطيط خلال 9 سنوات.. اقتصاد مرن صلب فى مواجهة الأزمات

قصص لسيطرة الذكاء الاصطناعي على الوظائف

انتظام 5 آلاف طالب بامتحانات جامعة جنوب الوادي

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم
الجريدة الورقية