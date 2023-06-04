محافظ القاهرة يشهد افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه وتجديده

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده، حيث يعتبر المسجد واحد من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة منذ إنشائه وحتى عصرنا الراهن في حضور فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، ود. مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي شهد ، د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار .

وشارك فى الحفل د. شوقي علام مفتي الجمهورية ، والشيخ د. نوريزباي حاج تغانول مفتي جمهورية كازاخستان، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة.

والجدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري عام 1268/ 667 هجرية في الحي الذي يحمل اسمه في قلب القاهرة، ويعتبر الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية ، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

ويعتبر المسجد أيقونة العمارة المملوكية في مصر ، وقد قامت الدولة بتطوير المسجد وتشمل أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له، والحفاظ على صبغته التاريخية، وترميم أعمدته الرخامية البالغ عددها 60 عمودا.

ويشمل المشروع تطوير إيوان جهة الشمال الغربي بمساحة 1040 مترا مربعا، وإيوان جهة الشمال الشرقي بمساحة 880 مترا، وإيوان جهة الجنوب الغربي بمساحة 880 مترا، بالإضافة إلى مداخل الإيوانات.

مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه وتجديده

شيخ الازهر ومحافظ القاهرة خلال افتتاح مسجد الظاهر بيبرس