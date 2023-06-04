مدينة مصر تُعلن إطلاق أحدث مشروعاتها بأسيوط

أعلنت شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً) عن إطلاق أحدث مشروعاتها في محافظة أسيوط.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إن المشروع في أسيوط يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية للشركة التي تستهدف تنمية أعمالها من خلال التوسع في مختلف أنحاء مصر والمنطقة وذلك بعد إطلاق علامتها التجارية الجديدة.

وأوضحت أن المشروع يقع في منطقة غرب أسيوط على مساحة 104 أفدنة ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية.

يُشار إلى أن مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، حققت صافي ربح (نصيب الشركة الأم) بلغ 304.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 120.33 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي