تشيلسي يقترب من الإعلان عن مدرب الفريق الجديد خلفًا لامبارد

`تتشوق جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي لمعرفة هوية مدرب تشيلسي خلفا الإنجليزي لامبارد المدير الفني المؤقت الذي انتهى تعاقده مع الفريق لنهاية الموسم.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، على هوية مدرب تشيلسي الجديد الذي يخلف مكان لامبارد ومن المقرر أن يبدأ خلال الموسم الجديد.

ونشر فابريزيو رومانو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كاشفا عن مدرب تشيلسي القادم في تغريدة قائلا: "وقع ماوريسيو بوكيتينو أخيرًا العقد كمدرب جديد لتشيلسي بعد اتفاق شفهي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.

البيان الرسمي جاهز، سيبدأ عمله كمدير تشيلسي الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يكون عقد المدرب ماوريسيو بوكيتينو لمدة 3 مواسم يستمر مع قلعة البلوز حتى صيف 2026 .

ويسعي مسؤولو تشيلسي لحسم ملف التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو من أجل التخطيط للموسم الجديد 2023-2024.

وترغب إدارة البلوز توفير احتياجات المدير الفني الجديد من الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

حيث يعيش تشيلسي أسوأ مواسمه، بعدما خسر 16 مباراة هذا الموسم فى البريمرليج، وهي أعلى حصيلة هزائم الفريق فى تاريخه بنظام الـ38 جولة في بطولة الدوري الإنجليزي بجانب خروج الفريق من كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية في المستوى القاري خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الانتصار برباعية دون مقابل على حساب نظيره تشيلسي، والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الماضية

أحرز أهداف المباراة كل من كاسيميرو لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من الشوط الأول باللقاء.

في الشوط الثاني عزز برونو فرنانديز تقدم الشياطين الحمر بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء، وفي الدقيقة 78 اختتم ماركوس راشفورد التهديف للأحمر في اللقاء.

سجل اللاعب جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد في اللقاء والذي جاء في الدقيقة 89، في لقاء شهد سيطرة على الكرة من جانب البلوز بينما كانت الفعالية الهجومية لليونايتد.