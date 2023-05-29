بوتشيتينو يتولى تدريب تشيلسي ( رسميا )

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ، عن تعيين مدربًا جديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلفًا للمدرب لامبارد الإنجليزي بداية من الموسم الجديد 1 يوليو2023.

ونشر إدارة نادي تشيلسي بيانًا صحفيًا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" سيبدأ الأرجنتيني دوره الجديد في 1 يوليو 2023 بعقد لمدة عامين ، مع خيار النادي لسنة أخرى.

وأضاف البيان الصحفي :" إن خبرة موريسيو ومعايير التميز والصفات القيادية والشخصية ستخدم نادي تشيلسي لكرة القدم كما نمضي قدمًا إنه مدرب ناجح ، عمل على أعلى المستويات ، في بطولات ولغات متعددة.لقد جعلته روحه ونهجه التكتيكي والتزامه بالتنمية المرشح الاستثنائي.

وأكمل :" المالكون تود بوهلي وبغداد إجبالي وخوسيه إي فيليسيانو ومارك والتر وهانسورج ويس".

أردف:" لقد أجرى الفريق الرياضي عملية دؤوبة ومدروسة يفخر بها المجلس. يسعدنا انضمام ماوريسيو إلى تشيلسي. ماوريسيو مدرب عالمي يتمتع بسجل حافل. نتطلع جميعًا إلى وجوده على متن الطائرة.

وأشار :" هو مدرب مشهور بأسلوب فريقه المليء بالحيوية والأناقة وقد بنى سمعة طيبة لمساعدة اللاعبين الشباب على

وتم البيان الصحفي :" يمتلك اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا عدة مواسم من الخبرة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى التدريب في إسبانيا وفرنسا. كان مؤخرًا مسؤولًا في باريس سان جيرمان وقاد النادي إلى لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس فرنسا وسيضم طاقم ماوريسيو خيسوس بيريز وميغيل دي أجوستينو وتوني خيمينيز وسيباستيانو بوكيتينو ، مرحبا بكم في تشيلسي ، ماوريسيو!".

وترغب إدارة تشيلسي توفير إحتياجات المدرب الأرجنتيني من تدعيم الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الموسم الجديد للمنافسة في البطولات المحلية .

تشيلسي ضد نيوكاسل

على الجانب الأخر، تعادل تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد ستامفوردبريدج ضمن منافسات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف خلال المباراة أنتوني جوردون في الدقيقة 9 بصناعه إليوت أندرسون من أحداث الشوط الأول ، فيما سجل فريق تشيلسي هدف التعادل من خلال اللاعب كيران في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول .

واحتل فريق تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويمتلك 44 نقطة ويعد تشيلسي أسوء موسم له منذ عده سنوات.