أشبال المنيا تفوز على كوم امبو بثلاثية نظيفة في بطولة الصعيد

حقق فريق نادي المنيا مواليد 2007 لكرة القدم ، فوزا غالياً اليوم السبت، على فريق كوم امبو بأسوان، بثلاثة أهداف للا شيء، في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الصعيد والمؤهلة لبطولة الجمهورية.

وشهدت المباراة تألق لاعبي المنيا، حيث تقدم الفريق بالدقيقة 29 من الشوط الأول لاعب المنيا ابراهيم صالح ، وتوالت الفرص خلال المباراة إلى أن نجح زميله علي عبدالمنجي، في تسجيل هدفين الثاني بالدقيقة 92 والثالث 94، ومن المقرر أن تلعب مباراة العودة يوم السبت 3 يوليو ، على ملعب نادي المنيا الجديدة.

ورافق بعثة الفريق ا. شادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين، وك. طه حسن مدير القطاع، لدعم ومؤازرة اللاعبين، جدير بالذكر أنه فريق المنيا مواليد 2007 يقوده كل من: محمد خيري مديراً فنياً، أحمد يحي مدربا عاما، حسن سيد مدرب حراس مرمى، محمد العباسي أخصائي علاج طبيعي، محمد أبو العلا مدير إداري، ناصر أديب مدير مالي.