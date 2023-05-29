اشتباكات عنيفة ومُتواصلة في أجزاء من الخرطوم السودانية

اندلعت المعارك على السُلطة بين “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع” في 15 أبريل، مما أسفر عن مصرع المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، وفي هذا الصدد، قال سكان إنهم سمعوا دوي اشتباكات عنيفة ومُتواصلة في أجزاء من الخرطوم، قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهُدنة الهش الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المُستمر منذ 6 أسابيع في البلاد، لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الاثنين، استمرت الاشتباكات من الأحد وحتى الإثنين في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المُدن الثلاث المتجاورة التي تُشكل ولاية الخرطوم، كما قال سكان في جنوب العاصمة على الضفة الأخرى لنهر النيل إن اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال الجانبان إنهما يُفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مُدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية، الذي ينتهي مساء الإثنين.

وصول المساعدات الإنسانية:

وقالت السعودية والولايات المتحدة الأحد إن كلًا من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهُدنة مرارًا، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، علمًا أن البلدين يُراقبا الهُدنة عن بُعد، وطلبا تمديدها.

اشتباكات السودان

وعلى مستوى السودان، قالت وزارة الصحة إن القتال تسبب في مقتل أكثر من 700 شخص، لكن من المُرجح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وسجلت الوزارة بشكل مُنفصل ما يصل إلى 510 وفيات في الجنينة، إحدى المُدن الرئيسية في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي كان يُعاني بالفعل من الصراع والنزوح.

ومع توقف القتال العنيف مُؤقتًا في ظل الهُدنة، استمرت الاشتباكات والضربات الجوية بشكل مُتفرق.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إنه رغم الهُدنة، فإنها تكابد للحصول على مُوافقات وضمانات أمنية لتوصيل المساعدات وفرق الإغاثة إلى الخرطوم وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها.

وتحدث بيان صادر عن السعودية والولايات المتحدة في وقت مُتأخر من مساء الأحد عن انتهاكات لوقف إطلاق النار، من بينها تنفيذ ضربات جوية واستيلاء الجيش على إمدادات طبية، واحتلال قوات الدعم السريع منازل مدنيين وضلوعها في عمليات نهب.

وتابع البيان: "أبلغ الجانبان أنهما مُلتزمان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني"، مُشيرًا إلى أن الجانبين برغم ذلك "مُتمركزان لمزيد من التصعيد".