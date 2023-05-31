اتحاد جدة يستعد للاحتفال بلقب الدوري السعودي

اتحاد جدة بطل السعودية

يترقب اتحاد جدة الذي يضم داخل صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد الاحتفال بلقب الدوري السعودي، للمحترفين.



ويلتقي اتحاد جدة أمام نظيره الطائي اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.



وحصد فريق الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لقب الدوري السعودي في الجولة الماضية، بعد الانتصار على الفيحاء بثلاثية نظيفة في ملعب مدينة المجمعة، بعد نجح في التتويج بلقب الدوري بعد منافسة مع النصر قوية على اللقب، بعدما تعادل الأخير مع الاتفاق بهدف لكلاهما.





وسيحضر عدد كبير من الجماهير الاتحاد من أجل الاحتفال على ملعب الجوهرة المشعة، باللقب الغائب منذ عام 2009.

اتحاد جدة





ويعتلي اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي ويملك 69 نقطة خلال 29 مباراة بينما يحتل الطائي المركز الثامن برصيد 34 نقطة، ويسعى من أجل التواجد في المركز السابع بالدوري.



حجازي يغيب عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة في الدوري السعودي

أصبحت مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة غير مؤكدة أمام نظيره الطائي، المقرراليوم الأربعاء في ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.

ويتواجد حجازي قائد الاتحاد داخل عيادة النادي السعودي، بسبب إصابته في الركبة، ولم يتضح الأمر بشأن مشاركته في المران الأخير، والمقرر إقامته اليوم.

كان المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، منح اللاعبين تدريبات تريفيهية واستشفائية الذين شاركوا في مباراة الفيحاء يوم السبت الماضي والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح العميد.



وتابعت التقارير، أن اللاعبين خضعوا للتدريبات الاعتيادية واشتملت على الجوانب اللياقية والفنية، استعدادا للمباراة الختامية في الدوري السعودي ضد الطائي.



وتوج الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد رفقة الاتحاد بلقب الدوري السعودي، بعد انتصار العميد على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة، ضمن الجولة الثانية والعشرين، وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأهل فريق الاتحاد بشكل رسمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.