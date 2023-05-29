التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وسيراميكا في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كيوباترا بالتعادل السلبي دون اهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي بسيطرة متوقعة واستحواذ على وسط الملعب بحثاً عن حسم المباراة مبكراً الا أن التمركز الدفاعي المحكم من لاعبي سيراميكا حال دون ذلك.

وشهدت الـ 20 دقيقة الأولى ندية كبيرة بين لاعبي الفريقين وقوة في التدخلات حتى أن حكم اللقاء أشهر بطاقتين للثنائي محمود كهربا ومحمود متولي.

بمرور الوقت سيطر الأهلي تماماً ونجح في الوصول لمناطق سيراميكا الدفاعية الا أن رعونة كهربا في إنهاء الفرص وتألق الحارس محمد بسام أوقفا الهجوم الأحمر المستمر، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

تشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط : مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات - كهربا.

تشكيل سيراميكا امام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.

ويخوض الأهلى مواجهة الليلة، محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ، ويتبقى للأهلي ست مواجهات مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويقدم الأهلي موسمًا محليًا مميزًا في الدوري ، بامتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ44 هدفًا، بالإضافة إلى الأفضل دفاعياً أيضًا بعدما اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على طلائع الجيش بثنائية من دون رد خلال اللقاء الأخير الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي لحساب منافسات الدوري بأقدام محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من ركلة جزاء.