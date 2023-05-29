حضور جماهيري ضعيف لجماهير الاهلي قبل انطلاق مباراة سيراميكا كليوبترا في الدوري

يلتقي الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا بعد قليل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 على استدا القاهرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام مباراة الأهلى ونظيره سيراميكا وسط حضور جماهيري ضعيف، للمباراة الثانية على التوالى للمارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقبل مباراة النهائي الأفريقي امام الوداد المغربي لحصد لقب الأميرة السمراء.

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ويعد هذا اللقاء هو البروفة النهائية للأهلي قبل خوض مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة أمام الوداد المغربي مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل .

ومن المقر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلى مواجهة الليلة، محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ، ويتبقى للأهلي ست مواجهات مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويقدم الأهلي موسمًا محليًا مميزًا في الدوري ، بامتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ44 هدفًا، بالإضافة إلى الأفضل دفاعياً أيضًا بعدما اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على طلائع الجيش بثنائية من دون رد خلال اللقاء الأخير الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي لحساب منافسات الدوري بأقدام محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من ركلة جزاء.

مباراة الأهلى والوداد المغربي



ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد في نهائي البطولة القارية عند التاسعة من مساء يوم الرابع من الشهر المقبل ، على أن يأتي لقاء الإياب بدولة المغرب على ملعب مركب محمد الخامس 11 من الشهر ذاته.

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي البطولة بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 4 – 0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب عقب فوزه في رادس بثلاثية من دون رد عبر بيرسي تاو الذي سجل ثنائية ومحمود كهربا صاحب ثالث أهداف اللقاء ، كذلك الفوز إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.



بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي بالدار البيضاء ، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما إيابًا بجنوب أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ،محمد عبد المنعم ،محمود متولي ،محمد هاني

الوسط: مروان عطية ،أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: بيرسي تاو ،حسين الشحات ، محمد شريف