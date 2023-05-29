جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تُقام الليلة مواجهات في الدوري المصري والمغربي، بجانب مباريات في البطولة العربية للأندية.

ويأتي على رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا، والتي تجمعهما فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعرض بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة كالتالي:

مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة On Time Sport 2

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة On Time Sport 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

الوداد البيضاوي أمام المغرب التطواني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم

أهلي طرابلس الليبي أمام النهضة العماني وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس الرياضية.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في البروفة الأخيرة للوداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الاثنين، في البروفة الأخيرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب أمام الوداد المغربي.

ويحوم القلق بين جماهير المارد الأحمر بعد شكوك غياب محمد الشناوي حراس الفريق بجانب أكثر من لاعب آخر، ومن المنتظر أن تكون مواجهة اليوم هو البروفة الأخيرة لمارسيل كولر قبل النهائي.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج، أحمد نبيل «كوكا»، مروان عطية، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، أحمد القندوسي، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، برونو سافيو.

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