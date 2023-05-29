موقف الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل صدام الليلة في الدوري

يتقابل فريقا الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري المصري.

اقرأ أيضًا..

موقف الأهلي وسيراميكا قبل مواجهة الدوري المرتقبة

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدارة ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 برصيد 59 نقطة، بعدما لعب 23 لقاء منذ انطلاق البطولة، حقق من خلالها الفوز فى 18 مواجهه، وحسم التعادل فى 5 أخرين، ولم يتلقى الهزيمة حتى الان.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة محصلة 28 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وحسم التعادل في 13 أخرين، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات.

وتقرر إقامة مباراة الاهلى وسيراميكا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الـ 27 بالدوري المصري.

نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد في نهائي البطولة القارية عند التاسعة من مساء يوم الرابع من الشهر المقبل ، على أن يأتي لقاء الإياب بدولة المغرب على ملعب مركب محمد الخامس 11 من الشهر ذاته.

وحسم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تأهله إلى نهائي البطولة بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 4 – 0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب عقب فوزه في رادس بثلاثية من دون رد عبر بيرسي تاو الذي سجل ثنائية ومحمود كهربا صاحب ثالث أهداف اللقاء ، كذلك الفوز إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي بالدار البيضاء ، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما إيابًا بجنوب أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: علي معلول ،محمد عبد المنعم ،محمود متولي ،محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية ،أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: بيرسي تاو ،حسين الشحات ، محمد شريف