أبو مسلم: الأهلي اقترب من حسم لقب الدوري

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي حسم بطولة الدوري الممتاز بشكل يتخطى نسبة ٨٠٪ وقبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا صعبة بسبب قوة الفريقين وتولي حلمي طولان تدريب فريق سيراميكا بعد رحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق".

وأضاف: "من وجهة نظري أتوقع أن يمنح "كولر" الفرصة لبعض البدلاء أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الدوري الممتاز".

أحمد أبو مسلم: فرص الشناوي كبيرة في اللحاق بمباراة الوداد المغربي

وأكد أحمد أبو مسلم أن فرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كبيرة في اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "من وجهة نظري أن مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير وهناك أكثر من حارس مميز مثل علي لطفي ومصطفى شوبير خامة مبشرة جدًا".

وأكمل: "مصطفى شوبير اكتسب الخبرات اللازمة في حماية عرين النادي الأهلي وأصبح مميز في مركزة".

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

على جانب آخر أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء اليوم على ملعب التتش، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وواصل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.