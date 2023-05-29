كريستيانو رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال استعدادًا لتصفيات يورو 2023

يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مواجهتين شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2023.

اقرأ أيضًا..

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن القائمة التى وقع الاختيار عليها خلال فترة الدولي المقبلة، إذْ شهدت انضمام البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي إلى صفوف المنتخب.

قائمة منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات يورو 2024:

حراسة المرمى: دييجو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.

فى خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - إيناسيو - كانسيلو - سيميدو - بيبي - جوريرو - روبن دياز - توتي جوميس.

فى خط الوسط: برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - أوتافيو - ريناتو سانشيز - ريكاردو هورتا - روبن نيفيز - فيتينا.

فى الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - جونزالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.

قائمة منتخب البرتغال

لعب الدون البرتغالى طوال مسيرته حتى الآن أكثر من 1100 مباراة، حقق من خلال مشواره الكروى أرقامًا قياسية في أكثر عدد 183، وقام بتسجيل 140 هدفًا، نجح في صناعة 42 آخرين، ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما شهدت مسيرته الدولية تسجيل 120 هدفًا، وأصبح أكثر اللاعبين الدوليين مشاركة برصيد 179 لقاءً داخل المستطيل الأخضر حتى الآن.

حصد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد كثير من الألقاب نعرضها لكم في السطور الآتية، توج ببطولة

دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).

انضم رونالدو لصفوف ريال مدريد فى صيف عام 2009 من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 94 مليوني يورو، كأغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم وقتها.

كشفت تقارير إسبانية عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر السعودي مع نهاية الموسم الجاري والعودة إلى ريال مدريد بخطة من فلورنتينو بيريز.

انتقل رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد أزمة تصريحاته المثيرة للجدل، والتي انتقد فيها ملاك النادي الإنجليزي وتين هاج بالإضافة إلى لاعبي الشياطين وأساطير النادي.

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 12 هدفًا خلال 14 مباراة خاضها مع النصر، وتمكن من صناعة هدفين.