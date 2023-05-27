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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بنزيما بديلا

أنشيلوتي يدفع بـ رودريجو وحيدا في هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

رودريجو
رودريجو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الأبيض الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.
 

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هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية



ويعود في تشكيل ريال مدريد الأساسي، الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس ، بعدما تواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام فاليكانو.
 

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

في الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس
في الهجوم: سيبايوس - رودريجو - فالفيردي

ويغيب عن تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم، فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - داني كارفاخال.

 

ويدخل الميرنجي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز لضمان البقاء في وصافة الليجا هذا الموسم بعدما فشل في حصد لقب الدوري وتتويج برشلونة، واستطاع ريال مدريد الفوز بالمباراة الماضية على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إشبيلية مع إلتشي.

 

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1.

 

موقف ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني
 

يدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

جمعهما الملكي من  36 مباراة في الدوري الإسباني استطاع الفوز في 23 مباراة وتعادل في خمس مباريات، وخسر في ثمان مباريات.

على الجانب الأخر يقع فريق إشبيلية في المركز العاشر في قائمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة، ولعب اشبيلية 36 مباراة استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 13 مباراة.

لعب فريقا ريال مدريد و اشبيلية من قبل في الدوري الإسباني في 157 مباراة ، انتهت 84 مباراة بفوز ريال مدريد و 45 بفوز اشبيلية و الحسم 28 مباراة التعادل بينهما.
 

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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم


 

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