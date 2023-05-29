رشوان: شكوى الزمالك لمركز التسوية والتحكيم "محل استغراب"

أكد المحامي محمد رشوان، أن دعوى نادي الزمالك في مركز التسوية والتحكيم "محل استغراب كبير للغاية"، خصوصا بعد إعلان النادي انسحابه من لقاء السوبر المصري أمام الأهلي في مخاطبات رسمية.

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يذاع عبر قناة ETC: "حق القضاء والشكوى مكفول لأي شخص أو مؤسسة ، وإذا ثبت أن هناك كيدية يجب رفع قضية بالتعويض".

وأضاف: "ما هي علاقة شكوى الزمالك أمام مركز التسوية حاليا، بقرار الانسحاب من بطولة السوبر، خصوصا بعد الخطابات الصادرة من جانب اتحاد الكرة إلى الزمالك وأيضا الخطابات الواردة".

وواصل: "اتحاد الكرة راسل إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي من أجل معرفة موقفه بشأن خوض لقاء السوبر، لكن النادي الأبيض قدم اعتذارا رسميا عن عدم المشاركة في البطولة، ليتم اختيار بيراميدز الذي لديه (مركز قانوني) في القضية".

وزاد: "مباراة السوبر مر عليها أكثر من 15 يوم، وبالتالى دعوى نادي الزمالك أمام مركز التسوية فقد قيمته ولم يتم تقديمه في الفترة القانونية المسموح بها".

رشوان: الزمالك يستهدف التصعيد أمام المحكمة الرياضية الدولية

وتابع: "القضية من حيث الشكل القانوني لن يتم قبولها من مركز التسوية، وهدف إدارة الزمالك التصعيد إلى القضاء الاداري، أو المحكمة الرياضية الدولية".

وأردف: "حال قبول القضية سيتم وجود محكمين من جميع الأطراف، وسيتم اخطار جميع الأهلي وكهربا واتحاد كرة القدم".

واستطرد: "حال مخاطبة الأهلي من جانب مركز التسوية والتحكيم، من الوارد عدم الرد تمامًا، لأنه غير مُلزم بالتواجد كطرف في القضية، وفي هذه الحالة ستأخذ القضية (عدم قبول)، ووفقا للقانون القديم فأنه لن يتم مناقشة القضية حال عدم استجابة الاطراف المعنية للتحكيم".

وتابع: "من حق محكمة القضاء الاداري نظر قضية النادي الأهلي ضد تشكيل لجنة الانضباط وإصدار حكم قضائي، وعدم النظر إلى التنازل من جانب الأهلي، وفقا لما تراه هيئة المحكمة".

وأتم: "قد يكون لجوء الزمالك لمركز التسوية مجرد خطوة لأمور آخرى أو للتصعيد في القضاء الإداري".

الغندور يسخر من حكم مباراة إنبي وفيوتشر

علق الإعلامي خالد الغندور على حكم مباراة اليوم بين انبي وفيوتشر في بطولة كاس مصر وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" اول مرة في التاريخ حكم رايح الفار يشوف الكورة جت في رجله و لا لا ".

وهدد انبي بالانسحاب ثم تراجع بعد احتساب الحكم هدف لفيوتشر رغم لمس الكرة للحكم قبل دخولها للمرمى.