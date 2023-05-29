البرتغال تدرس حظر هواوي من شبكات 5G الوطنية

يمكن أن تصبح البرتغال أحدث دولة تحظر فعليًا شركة هواوي Huawei وغيرها من الشركات الصينية من المشاركة في عمليات بناء شبكات الجيل الخامس.

كما ذكرت بلومبرج، أوصت حكومة البرتغال هذا الأسبوع بمنع شركات النقل المحلية من الحصول على معدات 5G من موردين خارج الاتحاد الأوروبي أو من دول ليست جزءًا من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو منظمة التعاون الاقتصادي. التشغيل والتطوير (OCED).

في بيان صدر عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني في البرتغال يوم الخميس، قالت الحكومة إن الشركات خارج تلك الولايات القضائية تشكل "خطرًا كبيرًا" على أمن الشبكات اللاسلكية في البلاد. لم تذكر الوثيقة شركة هواوي Huawei على وجه التحديد، ولكن نظرًا لأن الصين ليست عضوًا في الناتو أو OCED أو الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة، جنبًا إلى جنب مع الموردين الصينيين الآخرين مثل ZTE، سيتم استبعادها فعليًا من المشاركة في شبكات 5G في البرتغال في حالة قيام الدولة بذلك. مجلس الوزراء يصادق على توصية مجلس الأمن.

قال متحدث باسم هواوي Huawei لصحيفة Financial Times: "ليس لدى هواوي Huawei معرفة مسبقة بهذا الأمر ولم يتم استشارتهم بشأنها، على مدى العقدين الماضيين، عملت Huawei مع شركات النقل البرتغالية لبناء شبكات لاسلكية وتقديم خدمات عالية الجودة تربط ملايين الأشخاص. سنواصل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وخدمة العملاء والشركاء البرتغاليين الذين يعتمدون على منتجاتنا وخدماتنا".

سيكون منع الشركات الصينية من المشاركة في شبكات 5G بمثابة تحول مفاجئ للبرتغال، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع القوة العظمى في شرق آسيا لسنوات. كما تلاحظ الفاينانشيال تايمز، كانت البرتغال واحدة من أكبر المتلقين للاستثمارات الصينية من حيث نصيب الفرد في السنوات الأخيرة.

وقعت Altice Portugal، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد صفقة في عام 2018 لاستخدام معدات هواوي Huawei في جزء من طرحها 5G. إذا مضت البرتغال قدمًا في فرض حظر، فسوف تنضم إلى كندا وعدد قليل من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الدنمارك والسويد وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي منعت الشركة مؤخرًا من المشاركة في شبكات 5G الخاصة بها.