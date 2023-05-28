نجم اتحاد جدة يهدد ترتيب كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافين

يمثل البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة تهديدًا كبيرًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وذلك بعد سجل لاعب النمور هدفين في شباك الفيحاء بالدوري السعودي.

وقاد النجم البرازيلي رومارينيو فريق اتحاد جدة للتتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على الفيحاء بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 ليوسع الفارق مع النصر إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

واقترب البرازيلي رومارينيو من عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم بالدوري السعودي.

وتوج اتحاد جدة تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو بالدوري يالسعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه وللمرة الأولى من عام 2009 ليحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا.

ويعد البرازيلي رومارينيو أحد الأسباب الرئيسية لتتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي بعدما قدم 18 مساهمة تهديفية خلال 27 مباراة له هذا الموسم في المسابقة.

بينما ساهم كريستيانو رونالدو في 16 هدفًا هذا الموسم مع النصر.

وسجل كريستيانو رونالدو 14 هدفًا بينما صنع هدفين في 16 مباراة له بالدوري السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

ويتصدر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد لله هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفًا وبفارق هدف واحد عن نظيره أوديون إيجالو صاحب الـ 19 هدفًا.

ويأتي البرازيلي رومارينيو نجم هجوم اتحاد جدة في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفًا بعد سجل هدفين في مباراة الفيحاء.

ويهدد رومارينيو مركز كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافين قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023 من الدوري السعودي حيث يمتلك البرازيلي 13 هدفًا بالمركز السادس مقابل 14 هدفًا للبرتغالي في المركز الخامس.

ويتساوى البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة مع الأرجنتيني لاعب الشباب بعدد الأهداف هذا الموسم بالدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ويعد البرازيلي رومارينيو هو ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في فريق اتحاد جدة برصيد 13 هدفًا كما يعد ثاني لاعبي النمور صناعة للأهداف بواقع 5 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة.

ومن المقرر أن يشارك البرازيلي رومارينيو مع اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تأهل لها الفريق بعد التتويج بالدوري حيث ينص نظام مونديال الأندية على مشاركة بطل الدولة المستضيفة للبطولة.

ويعد فريق اتحاد جدة هو ثالث المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد فريقي اوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.