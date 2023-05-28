فرجاني ساسي : اعتذرت للشناوي عن لقطة مواجهة السوبر

قال فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري ، أنه تقدم باعتذار إلى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ، عقب انتهاء مواجهة السوبر التي أقيمت بين الفريقين بدولة الإمارات عام 2020 ، وانتهت بتفوق الأبيض بركلات الترجيح.





وقال ساسي خلال تصريحات إعلامية ، تواصلت مع علي معلول لاعب الأحمر وأخبرته بتقديم اعتذاري للقطة التي بدرت مني تجاه حارس الأهلي بعد نجاحي في تسجيل ركلة ترجيح .

وواصل ، تجمعني علاقات طيبة بلاعبي الأهلي ، لكنني لن استطع تمثيل القلعة الحمراء ، لارتباطي جماهيريًا بنادي الزمالك.

مران الزمالك ..

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء تقسيمة فنية قوية على هامش المران الجماعي للأبيض والذي أقيم صباح اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لملاقاة فريق طلائع الجيش المقبلة في منافسات الدوري والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

كما واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الصباحي، خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض صباح اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة الثلاثاء.

وقام شلبي بتنفيذ مجموعة من التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي الأبيض في ميت عقبة، ثم أدى بعدها تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب في ظل معاناته من الإجهاد العضلي.

كما أنهى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للأبيض برنامجه التأهيلي الذي خضع له الفترة الأخيرة عقب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وقام جمعة بتنفيذ الفقرة التدريبية الأولى الخاصة بالجزء البدني من المران، بينما خاض فقرة فنية أخرى خاصة بتدريبات الكرة في الوقت الذي لم يظهر به في التقسيمة الفنية.

طبيب الزمالك يحاضر في لندن ..

وألقى الدكتور إبراهيم عنبه أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب على هامش مشاركته الأخيرة في أكبر مؤتمر للطب الرياضى فى العالم بلندن Isokinetic sports medicine conference

وتواجد طبيب الزمالك في المؤتمر رفقة عدد كبير من دكاترة الأندية الأوروبية ومنتخبات العالم المختلفة، ليصبح طبيب الزمالك بهذه المشاركة أول دكتور مصري يحاضر في هذا المؤتمر الي عقد في مدينة لندن الإنجليزية.