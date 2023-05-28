روبرتو فيرمينيو يقترب من ريال مدريد

يقترب اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة والذي سيفتح أبوابه خلال ساعات قليلة من الآن.

ينتهي عقد فيرمينيو مع ليفربول في يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة المقبلة المقبله دون الرجوع للريدز، ويفكر ريال مدريد بجديه في التعاقد مع اللاعب البرازيلي لدعم خط الهجوم بلاعب أخر بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما.

موقف ليفربول من رحيل فيرمينيو

لم يتخذ ليفربول أي خطوة رسمية لتجديد عقد فيرمينيو مع الفريق في الفترة المقبله، ولا يرغب الريدز في بقاء اللاعب بالموسم المقبل، لرغبته في التعاقد مع لاعب جديد في قلب الهجوم.

رغبة ريال مدريد في ضم فيرمينيو

يضع ريال مدريد فيرمينيو ضمن مطالبه بسبب سهولة اقناع اللاعب بالانتقال للميرنجي، وسهولة الحصول على توقيعه بالمجان دون التفاوض مع ناديه.

يضع ريال مدريد فيرمينيو ضمن قائمة تضم 5 لاعبين للتعاقد معهم في الصيف المقبل، وركزت مطالب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قلب الهجوم والظهير الأيمن وقلب الدفاع ومركز الجناح والظهير الأيسر.

يكتفي ريال مدريد بعدد اللاعبين في متوسط الميدان معتمدًا على فالفيردي وكامافينجا وتشواميني، ويؤجل الدعم في وسط الملعب للمواسم المقبلة بالرغم من اعتماده الكبير على لاعبي منتصف الميدان في السنوات الأخيرة.

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يقود فيرمينيو تشكيل ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم الأحد، والتي ضمت كل من:-

في حراسة المرمى: كيلهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس.

في خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

يحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويمتلك 66 نقطة الذي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 24 نقطة والذي تأكد هبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب".