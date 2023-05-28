مراجعة إفتراضية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بطب الفيوم

قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعمل المراجعة الإفتراضية (أون لاين) لعدد من القاعات والمدرجات والأنشطة بمبنى كلية الطب فى إطار خطة الكلية للحصول على الإعتماد من قبل الهيئة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور حمدى ابراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور محمود هويدى مستشار رئيس الجامعة لشئون الجودة والدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان جودة التعليم والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ووكلاء الكلية والدكتورة مها حمدى مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

لقاء بروتوكولى بين عميد كلية الطب ومدير مركز ضمان الجوده

صرح الدكتور حمدى ابراهيم أن المراجعة الإفتراضية بدأت بلقاء بروتوكولى لمراجعى الهيئة مع عميد الكلية ومدير مركز ضمان جودة التعليم والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، ومنسق الزيارة يعقبه لقاء مع الأطراف المجتمعية وممثلى سوق العمل ثم لقاء الخريجين وطلاب الدراسات العليا من خارج الهيئة المعاونة.

وأضاف أن المراجعة تستكمل بحضور لأنشطة تعليمية متزامنة للفرق الدراسية الخمس تبعًا للجدول الدراسى ثم بث مباشر للموارد التعليمية والبحثية والمجتمعية المتواجدة خارج حرم الكلية (مركز الاختبارات الالكترونية والمسرح والملاعب) وتختتم المراجعة الإفتراضية بلقاء مع أعضاء وحدة ضمان جودة التعليم بالكلية على أن تبدأ الزيارة الميدانية لأعضاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بداية من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام.

وفي سياق متصل عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم 185 برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية السادة أعضاء المجلس الموقر.

أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى على ضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " الدورة الثانية 2023 ".

واشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المجلس قد أحيط علماََ باعتزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية الرياضية بالتعاون مع السفارة الهندية إقامة فعاليات يوم " الثقافة الهندية " والذي يتضمن معرض فني لأهم المعالم السياحية وبعض المشغولات اليدوية وعرض بعض الأفلام التسجيلية عن الثقافة الهندية ، وكذلك إقامة فعاليات " اليوم العالمي لليوجا " من خلال ورشة عمل تقام بالجامعة يوم 8 يونيو القادم، بحضور وفد من السفارة الهندية وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 75 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية .

وخلال المجلس تم عرض نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنشطة الكليات والمراكز ذات الطابع الخاص ، كما تم مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون بين بعض الكليات وجهات أخرى.