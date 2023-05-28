رئيس جامعة طنطا يترأس الإجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا والتى تضم فى عضويتها كل من الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووالدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار المالي للجامعة ، والمستشار الهندسي للجامعة ، ومستشار الجامعة لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، و مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية،والمستشار الصحفي للجامعة، وأمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن اللجنة الاستشارية العليا تختص بالنظر فى فى كل ما يتعلق بالجامعة من الخطط الاستراتيجية للتطوير المؤسسى مشيرا الى ان استراتيجية الجامعة تستهدف دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا بدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال دعم مبادرة "حياة كريمة" وتوجيه القوافل الطبية الشاملة لخدمة المرضى فى مختلف قرى و مراكز المحافطة .

أوضح انه تمت متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الجامعة الجاري تنفيذها بالجامعة ، وتشمل عددا من المشروعات التعليمية والإدارية والبحثية والتوجيه بسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية وتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن وتشغيلها وتوظيفها لخدمة العملية التعليميه والبحثية والإدارية بالجامعة كما تم التوجيه باطلاق المنصة الخاصة بالمرحلة الثانية للحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة لقياس مؤشرات الآداء بقطاعات الجامعة المختلفة في أسرع وقت.