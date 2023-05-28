عقد اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين بمركز إطسا في الفيوم

عقد المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، اللقاء الجماهيري الاسبوعي لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة اطسا.

وإستمع رئيس مركز اطسا إلى شكاوى المواطنين، ومنها شكاوى تخص قطاع الكهرباء والتضرر من مواضع بعض اعمدة الإنارة، والتى وجه رئيس المركز مسئول الكهرباء للمعاينة وحل المشكلة، كما استمع لمشاكل عدم توصيل الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة اطسا وبعض القرى التوابع، ومنها عزبة الهيشة بقرية دفنو، والتي أوضح مسئول الصرف الصحي، أن المخطط التنظيمى يستهدف جميع المناطق والقرى الأم كمرحلة أولى والتوابع مرحلة ثانية بعد الانتهاء من توصيلات خطوط القرى الأم.

وقدمت مواطنة من قرية تطون شكوى من عدم صرف حصة الكيماوي لتوقف الفيزا، وأوضح مسئول الزراعة بوجوب توفير توكيل عن الزوج وانه يوجد تعليمات جديدة تفيد الصرف، ووجه رئيس المركز بتيسير الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى شكوى أهالي قصر الباسل والتى يتضررون فيها من قرار تقسيم إدارة تعليم اطسا إلى ادارتين لبعد المسافة بين قصرالباسل والغرق، واقترح نقل قصرالباسل لإدارة شرق بدلا من غرب، وأكد مسئول الادارة التعليمية باطسا نقل الاقتراح لوكيل الوزارة للعرض والتبديل.

وقدم بعض مواطنى الغرق شكوى يتضررون من إزالة اكشاكهم الخاصة لحساب موقف وسوق الغرق، وأوضح رئيس المركز أن مشروع الموقف والسوق مشروع قومي ومصلحة عامة للقرية وأنه لامانع لديه من نقل تلك الأكشاك في أي مكان في إطار القانون المنظم لذلك ووجه لرئيس الوحدة تعليمات بتوفير أماكن بديلة لوضع الاكشاك في ظل القواعد المنظمة لذلك.

مناقشة مشكلات المواطنين بإطسا لايجاد أنسب الحلول لها

وناقش رئيس مركز ومدينة اطسا عددا من مشكلات تخص مياه الري بعزبة زنكت بقصر الباسل، ومشكلة إلقاء القمامة من قبل المواطنين في المصارف مما تتسبب في الروائح الكريهه وكذلك تؤثر على نسب مياه الري، ووجه رئيس المركز مسئولي الري بسرعة تنفيذ أعمال التطهير وعمل محاضر بيئة للمواطن الذي يلقى القمامه بالمصارف، مناشدا المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة والحفاظ على النظافة العامة.

وخلال اللقاء قدم عددا من المواطنين شكوى يتضررون فيها من تسرب مياه مسقة خاصه أمام منازلهم، وبمعاينة الإدارة الهندسية قررت اللجنة وجوب عمل حائط خرساني لمنع تراكم المياه، وأوضح رئيس المركز أن الحائط المقترح سوف يدرج بناء الحائط بالخطة الاستثمارية القادمة.

وقدم مواطن من قرية الغرق شكوى يتضرر فيها من قرار غلق لنشاطه والذي أكد رئيس الوحدة بأنه يدير نشاطه مخالفا للترخيص، واستمع رئيس المركز لشكوى تضرر بعض أهالي الغرق من قرار منع استخدام فناء مدرسة بالدورات الرمضانية والتى أكد مسئول التعليم انه لايوجد قانون يبيح ذلك، ووجه رئيس المركز المسئول لمناقشة الأمر مع وكيل الوزارة والعرض.

واستقبل رئيس المركز عددا من طلبات توفير فرص عمل بالحكومة، وأوضح رئيس المركز انه لا يوجد مسابقات حكومية حاليا وانه يستطيع المساهمة في توفير فرص أخرى كعمل اكشاك تساعدهم على المعيشة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.