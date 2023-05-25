فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لقسم طب الأورام بجامعة الزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، مؤتمر قسم طب الأورام السنوى الثامن، والذي ناقش الطرق المتقدمة فى علاج أورام الثدى، والذى أقيم تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك بالمجمع العلمى بكلية الطب البشرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين خالد، رئيس المؤتمر الشرفي، وأستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور فؤاد أبو طالب، رئيس المؤتمر، والدكتورة رشا حجاج، أستاذ ورئيس قسم طب الأورام، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، بالإضافة إلى كوكبة من أساتذة وأطباء علاج الأورام بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة، بضيوف المؤتمر الذي يضم نخبة من أعلام علاج الأورام وجراحة الأورام والأشعة والتخصصات كافة، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، بالإضافة إلى تعرض المؤتمر للجديد في علاج أورام الثدي.

وأشار إلى أهمية معهد الأورام من خلال توفير الدعم الكامل للوصول بالمعهد إلى بر الأمان، إذ إنه يمثل إضافة كبيرة لجامعة الزقازيق، بما سيقدمه من خدمات لقطاع كبير من أبناء محافظة الشرقية.

وأكد عميد كلية الطب أن قسم الأورام، مليء بالأعلام فى التخصص وفى مقدمتهم الدكتور حسين خالد الوزير الأسبق، لافتًا أن القسم يؤدي خدمة متميزة للمرضى من خلال فريق عمل طبي متميز بالقسم، متمنيًا لهم النجاح وتوفيق فيما هو قادم، وأن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعود بالنفع على المرضى، ورفع مستوى البحث العلمي في مجال الأورام.

وأثنى فؤاد أبو طالب، رئيس المؤتمر، على وصل إليه قسم الأورام بالجامعة، مشيدًا باهتمام رئيس الجامعة بمعهد الأورام ودعمه الدائم له، وتذليل الصعاب من أجل النهوض بالمعهد، ليكون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية والتعليمية بجامعة الزقازيق، كما رحب أيضًا بالدكتور خالد حسين ودعمه لقسم الأورام ولجميع الأطباء من هذا القسم.

وأعربت الدكتورة رشا حجاج، رئيس القسم، عن بالغ سعادتها بالحضور الكريم من جميع الأقسام والمعاهد على مستوى الجمهورية، كذلك أيضًا ممثلين وزارة الصحة ومراكز الأورام على بمختلف المحافظات.

وخلال فعاليات المؤتمر كرم الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، بعض المشاركين فى المؤتمر، أبرزهم الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة نادية مختار، أستاذ الباثولوجي بمعهد القومي للأورام، والدكتور محمد جميل، أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى، والدكتور مدحت السباعي، أستاذ ورئيس قسم الأشعة العلاجية بمعهد الأورام القومي، والدكتورة مها هلال، أستاذ الأشعة التشخيصية بمعهد الأورام القومي.