تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمباراة الأهلي في الدوري المصري

اعلن الجهاز الفنى للفريق الوال لكرة القدم بنادى طلائع الجيش تشكيلة الفريق الاساسية لملاقاة الاهلى بعد قليل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

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تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

في الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

في الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

مواجهة جديدة تجمع بين النادي الأهلي الطامح لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد في المركز الأول الذي يحتله حاليا برصيد 56 نقطة وطلائع الجيش الذي يصارع على الهبوط هذا الموسم.



ويستضيف طلائع الجيش نظيره الأهلي على ملعب الكلية الحربية مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

ويخوض النادي الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر مباراته رقم 23 هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز في المقابل يلعب طلائع الجيش مباراة رقم 28 بالمسابقة، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل طموحات مختلفة.

وحقق النادي الأهلي 17 فوزًا و 5 تعادلات وجمع 56 نقطة خلال 22 مباراة ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يمتلك طلائع الجيش 5 انتصارات فقط فيما خسر 11 مباراة وتعادل في مثلها ليجمع 26 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

ويمتلك النادي الأهلي أفضلية كاسحة في تاريخ مواجهاته أمام طلائع الجيش إذ حقق الفريق الأحمر نتيجة الفوز على الفريق العسكري في 26 مباراة بينما تعادل في 7 مباريات ولم يخسر سوى مرتين.

والتقى الأهلي وطلائع الجيش في 35 مباراة بمختلف المسابقات منها 32 مباراة في الدوري المصري الممتاز ومباراتين في كأس مصر ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري وذلك بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخسر الأهلي مرتين من طلائع الجيش، حيث كانت المرة الأولى في مباراة نهائي كأس السوبر المصري عام 2021، وهي المباراة التي انتهت بتتويج الفريق العسكري باللقب بعد الانتصار بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بينما كانت المرة الثانية في الموسم الماضي من الدوري المصري وتحديد ضمن منافسات الجولة 33 وخسر وقتها الفريق الأحمر بنتيجة 1-0.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي فقد وصل عدد أهداف النادي الأهلي في شباك طلائع الجيش إلى 70 هدفًا بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا خلال 35 مباراة جمعته بالفريق العسكري.



