الجمعة 26 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. اعتراف جريء من وزير الدفاع الأمريكي لصالح أوكرانيا

لويد أوستن في مؤتمر
لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع مارك ميلي

"أنا واثق أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية" اعتراف غير متوقع من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مبديًا ثقته في قدرة الأوكرانيين على الانتصار في حربهم المستمرة ضد روسيا.

 أشار أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي إلى أن القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية خسائر بشرية فادحة منذ بدء الغزو.

 أكد أن 50 دولة وفّرت آلاف المعدات وبرامج التدريب لأوكرانيا وهي ستستمر في المستقبل، لافتًا إلى أن الدنمارك وهولندا ستوفران مقاتلات "إف-16" للتدريب.

 أوضح مارك ميلي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط لانتصار سريع في أوكرانيا، إلا أنه مُني بهزيمة كبيرة، وأثبتت القوات الأوكرانية قدرة عالية في ساحة المعارك وإفشال الغزو الروسي.

 ذكر أن الدفاعات الأوكرانية متعددة المدى، ستشل سلاح الجو الروسي والـ"إف-16" هي قدرة إضافية.

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