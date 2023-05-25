الأهلي يُنهي استعداداته لملاقاة طلائع الجيش

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني السويسري مارسيبل كولر ، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لملاقاة فريق طلائع الجيش غدًا في إطار منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز.







وقبل بدء فقرات المران الفنية والبدنية ، عقد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين استمرت لمدة نصف الساعة، قبل بدء المران.

وحرص كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للحديث عن أهمية مواجهة الغد أمام طلائع الجيش واستكمال مشوار تحقيق اللقب وبعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.



فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال البدنية بالأهلي مرانًا بدنيًّا قويًّا للاعبين في بداية فقرات التدريب، واستمر أيضًا لمدة نصف الساعة.

مران حراس المرمى ..

وقام ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال بأداء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس بالأحمر، بينما واصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأحمر التدريبات التأهيلية، بينما خاضا جلسة تأهيلية في الجيم مع التدريبات البدنية والجري حول الملعب.

وأنهى كولر فقرات التدريبات الجماعية للأهلي بجانب من التدريبات الفنية والتكتيكية، وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون كافة تحت إشرافه مع بقية أعضاء الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد الكلية الحربية.

الأهلي والوداد ..

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

على أن يأتي لقاء الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مساء يوم 11 من الشهر ذاته

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد التفوق على نظيره الترجي الرياضي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا ، والفوز إيابًا في القاهرة بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.