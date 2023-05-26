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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كأس مصر.. مواجهتين تحسم قائمة الـ16 فريق

كأس مصر
كأس مصر

حسم 14 فريق تاهله رسميًا لدور الـ16 من منافسات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، ويتبقى فريقين فقط سيتم تحديدهم بشكل رسمي بعد مواجهتين متبقيه ضمن منافسات الكأس.

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تلعب منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي بنظام خروج المغلوب والتي تكون من خلال مباراة واحدة بين فريقين، وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتي يتبقى لها فريقين لاكتمالها بشكل رسمي.

مواجهتين تكمل دور الـ16 بكأس مصر

تاهلت أندية الزمالك وبيراميدز وسموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري ونادي فاركو وفيوتشر وطلائع الجيش والداخلية، وفريق النجوم.

يتبقى مواجهتين فقط لاكتمال الـ16 فريق للمنافسة بثمن نهائي كأس مصر، وسيتم حسمهم بعد تحقيق أي فريق الانتصار في أحد المواجهتين بين الأهلي ومنتخب السويس، ولقاء حرس الحدود ضد غزل المحلة.

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تعد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023، هي البطولة رقم 91 بتاريخ المسابقة الأقدم بالمسابقات المحلية في مصر.

يذكر أن النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبا، وهو أيضًا أكثر من حقق الوصافة في المسابقة بـ15 مرة.

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