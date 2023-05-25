موعد مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل لحساب منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز الذي يأتي فيها الفريق الأبيض بالترتيب الرابع برصيد 47 نقطة فينا يأتي فريق طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.







ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قتوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

و خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت إشراف المدرب الكولومبي أوسويرو تقسيمة فنية قوية على هامش تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الخميس ، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

تقسيمة فنية ..

وأشرف الجهاز الفني على التقسيمة التي شهدت منح أوسويرو للاعبين عدد من الجمل التكتيكية الخاصة التي شدد على التدرب عليها استعدادًا للمرحلة المقبلة، مع تكثيف التعليمات الفنية المرجو تطبيقها خلال مواجهات الأبيض المقبلة.

وفي نهاية المران الجماعي للاعبين ، قام أوسويرو بالإشراف على تقسيمة نهائية للفريق الأبيض للوقوف بشكل كاملب على مدى الجاهزية الفنية لكل من أحمد فتوح ومحمد عبدالغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، بعد انتظامهم بالأمس بالتدريبات بعد تعافيهم من الإصابة وانتهاء برامجهم التأهيلية

على صعيد متصل ، انضم اسم حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي ، إلى دائرة الترشيحات لقيادة نادي الزمالك فنيًا ، حال رحيل المدرب الكولومبي أوسويرو الذي يقدم أداءًا غير مستقرٍ مع الزمالك حتى الآن بالسقوط في فخ التعادل أكثر من لقاء والتعرض للهزيمة أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز بثنائية مقابل هدف.

ومنح المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للأبيض اللاعبين راحة سلبية من الانتظام في التدريبات غدًا الجمعة، بعد أن تقرر أن يستكمل الفريق الأبيض تدريباته الجماعية بعد غدٍ السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للمواجهة المقبلة في الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش الثلاثاء.

وأبدى الكولومبي أوسويرو خلال تصريحات سابقة له الساعات الماضية رغبته في التواجد مع النادي الأبيض لأطول فترة ممكنة واحترامه لبنود تعاقده مع الأبيض ، مشيرًا إلى أنه يملك مشروع تطوير مستقبليًا يرغب في تطبيقه مع الزمالك المرحلة المقبلة.