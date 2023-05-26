تشكيل الأهلي الرسمي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد قندوسي، احمد عبدالقادر

الهجوم: محمد شريف

دكة البدلاء:

رامي ربيعة، محمود كهربا، برونو سافيو، محمد عبدالمنعم، طاهر محمد طاهر، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس.

سيحصل مصطفى شوبير على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش في ظل غياب الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

غاب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضه لإصابة في السمانة خلال مباراة الترجي بنصف النهائي دوري أبطال إفريقيا وبعد إيقافه 3 مباريات محليًا.

شهدت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 29 من الدوري المصري مشاركة علي لطفي أساسيًّا، لكنه تعرضَ للإصابة بشد في العضلة الخلفية؛ ليتأكد غيابه عن مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

شارك مصطفى شوبير بديلًا في مباراة الأهلي وإنبي بعدما تعرضه زميله على لطفي للإصابة في الدقيقة 78 من الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال المباراة حتى النهاية.

يواجه الأهلي الطامح لاستمرار سلسلة انتصاراته نظيره طلائع الجيش الذي يصارع على الهبوط في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يسير الأهلي بخطى ثابتة مع جهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، إذ يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها من 22 مباراة، بعدما حققَّ الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات بينما لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

يمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري، إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الخسارة في أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

سبق للمدرب عماد النحاس مواجهة النادي الأهلي في 15 مرة مع 6 فرق مختلفة في الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي في الدوري المصري:

1- خاض عماد النحاس 15 مباراة أمام النادي الأهلي خلال مسيرته التدريبية مع 6 فرق بالدوري المصري الممتاز وهي أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

2- تلقى عماد النحاس في مسيرته التدريبية 13 هزيمة من أصل 15 مباراة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي.

3- ولم يحقق عماد النحاس نتيجة الفوز سوى مرة واحدة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي، وكانت مع فريق المقاولون العرب وتحديدًا في الجولة السادسة عشر من موسم 2018-2019 وحققَّ وقتها فريق ذئاب الجبل الفوز بهدف دون رد.

4- حققَّ عماد النحاس تعادل وحيد في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي خلال مسيرته التدريبية، وكان مع فريق الشرقية بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من موسم 2016-2017.

5- سجلت فرق المدرب عماد النحاس 8 أهداف في شباك الأهلي بينما استقبلت 32 هدفًا.

6- جمع عماد النحاس 4 نقاط فقط خلال 15 مباراة له كمدرب أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

7- يعد النادي الأهلي هو أكثر فريق واجهه عماد النحاس خلال مسيرته التدريبية بواقع 15 مباراة، وذلك بحسب موقع "ترانفسير ماركت".

8- كانت المواجهة الأولى للمدرب عماد النحاس أمام الأهلي في موسم 2015-2016 عندما كان يقود فريق أسوان في تجربته التدريبية الأولى بالدوري المصري وخسر وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشر.

9- كانت المواجهة الأخيرة للمدرب عماد النحاس أمام النادي الأهلي في الموسم الماضي عندما كان يقود فريق الاتحاد السكندري، وخسر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري.