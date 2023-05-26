أسباب استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الأحمر التي ستخوض مواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن المواجهات المؤجلة من منافسات الجولة الـ 22 بالدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أسباب استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجيش:

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 10 لاعبين من القائمة لمواجهة طلائع الجيش لأسباب عدة، وأن اللاعبين هم علي معلول وحمدي فتحي ومحمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد هاني ومروان عطية وبيرسي تاو وكريم فؤاد وعلي لطفي.

ويأتي سبب استبعاد الشناوي وعلي لطفي وكريم فؤاد وأكرم توفيق من قائمة الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها الرباعي.

بينما يأتي استبعاد السداسي معلول وهاني ومروان وحمدي فتحي وتاو والشحات للراحة، إذ قرر المدرب السويسري بالنادي الأهلي خوضهم لبرنامج تأهيلي للتدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 لقاءً والتعادل في 5 مواجهات ومن دون أية هزيمة حتى الآن، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الثاني في الترتيب والذي لعب 5 مواجهات أكثر من الأحمر.