الموافقة على 11 طلبًا لمستثمري المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادي النطرون

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، على 11طلبًا مقدمًا من عدد من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون، لاستكمال مشروعاتهم في الكثير من المجالات وإثبات جديتهم بالإضافة إلى الموافقة على سحب 4 قطع أراضٍ لعدم جدية المستثمر في تنفيذ المشروع، وغلق عدد 2 منشأة لمخالفة النشاط المقرر لها.

كما وافق على 8 طلبات لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع 6 طلبات بوادي النطرون وعدد 2 طلب تخصيص بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.

وتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، إذْ بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون 337 مشروعًا منهم 102 مشروع قائم، وبدأ الإنتاج و63 مشروعًا تحت التشغيل و116 مشروعًا تحت الإنشاء و26 مشروعًا جارٍ السير فى الإجراءات الخاصة بها.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة استثمارات عليها 83 مشروعًا، منهم 27 مشروعًا قائم وبدأ الإنتاج بالفعل و9 مشروعات فى المرحله الأخيرة لبدء التشغيل و33 مشروعًا تحت الإنشاء و18 مشروعًا جارٍ السير فى الإجراءات الخاصة بهم.

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ضرورة تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين كافة، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية-، لدعمه الكبير والمتواصل للمستثمر المصري ودعم التصنيع المحلى، مشيرة إلي التزام المحافظة بالقرارات الصادرة كافة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

شددت نائب محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات كافة للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم، مع الانتهاء من المرافق الجاري تنفيذها كافة بالمناطق الصناعية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشيًا مع استضافة الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر الماضي حول العمل المناخي.

وجهت بلبع، خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال الكهرباء بالمناطق الصناعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وكذا عرض المشروعات بصفة دورية، مع التأكيد على تكثيف الحملات والجولات على المنشآت والمصانع؛ للتأكد من الالتزام بتوافر الاشتراطات كافة ومنها أمن الحريق، بالتنسيق مع الحماية المدنية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، واستيفاء الاشتراطات وتدريب العاملين كافة على استخدام تلك المعدات والأدوات.

فى نهاية الاجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الاهتمام بلقاء المستثمرين والاستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم.