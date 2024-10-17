نشرة التوك شو.. تامر أمين يهاجم عمر كمال وهدية مصر للعالم

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

نفى الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إضراب بعض طلاب جامعة الجلالة، عن الدراسة بعد الحادث الذي وقع للطلاب يوم الاثنين الماضي.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

جامعة الجلالة تكشف حقيقة إضراب الطلاب عن الدراسة بعد حادث الأتوبيس (فيديو)

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أصدر قراراً بعودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين في نظام ممارسة الكهرباء اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

التموين: استمرار إيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء لحين صدور أحكام نهائية بحقهم



علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أزمة ثقوب الطماطم، قائلا: "هذه الثقوب إصابات حشرية تحدث للطماطم وهي خضراء، وعندما تنضج الطماطم يبقى أثرها فيها".

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

هل هي عضة ثعبان؟ نقيب الفلاحين يعلق على أزمة ثقوب الطماطم (فيديو)



قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الشركات المصرية بدأت في إنتاج سبائك الفضة في عام 2023، كما أن سبائك الفضة بديلًا منخفض القيمة لسبائك الذهب، وهناك أرقام كودية لسبائك الفضة لمعرفة تفاصيلها ووزنها، كما ان بيع سبائك الفضة "سهل" و أي محل يمكنه شراءها.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

"المصوغات والمجوهرات": الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الفضة في العالم بأكمله (فيديو)



أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

شعبة السيارات: 25 مليار دولار حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات



قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة تعاقدت على 3 آلاف سرير في أحد المنتجعات.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

رئيس جامعة الجلالة: تعاقدنا على 3 آلاف سرير في أحد المنتجعات (فيديو)



استنكر الإعلامي تامر أمين، تصريحات المطرب عمر كمال، بعد توجيهه سؤالا : “هل أموال المهرجانات حلال أم حرام؟”، معقبا: “عمر كمال لا يريد سوى الأموال”.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

تامر أمين يهاجم عمر كمال وأحمد كريمة بسبب "أموال الغناء" (فيديو)



علقت دنيا ضحية السحل بمحافظة الجيزة، على اتهامات زوجها بأنها تصور فيديوهات مسيئة على تطبيق «التيك توك»، قائلة: «زوجي عرف إن عندي برنامج التيك توك وبنبعت فيديوهات ونتكلم مع بعض».

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

تعبت نفسيا.. دنيا ضحية السحل بسبب التيك توك ترد على اتهامات زوجها



علق الإعلامي أحمد موسى، على بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، قائلًا: “هدية مصر للعالم، وعايز الناس كلها تتفرج على الروعة والإبداع في المتحف”.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

أحمد موسى: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم (فيديو)



قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك توافقا في الرؤى بين الكتلة الغربية، فيما يخص إعادة الرؤية المصرية مرة أخرى لتسوية النزاع ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

خبيرة سياسية: يجب مقايضة إسرائيل بأوراق سياسية وأمنية لإيقاف تنفيذ مخططات نتنياهو

