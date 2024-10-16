جامعة الجلالة تكشف حقيقة إضراب الطلاب عن الدراسة بعد حادث الأتوبيس (فيديو)

نفى الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إضراب بعض طلاب جامعة الجلالة، عن الدراسة بعد الحادث الذي وقع للطلاب يوم الاثنين الماضي.

الدراسة في جامعة الجلالة تسير بشكل مستقر

وقال رئيس جامعة الجلالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الدراسة في جامعة الجلالة تسير بشكل مستقر في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة، أنه التقى بطلاب الكليات، وتقدموا بكل المطالب الخاصة بهم، لمدة تزيد على ساعتين، مشيرا إلى أن وفد اتحاد الطلاب تناقش مع محافظ السويس لبحث طلباتهم واحتياجاتهم.

دعم الطلاب وتوعيتهم من مخاطر الحوادث

وأوضح أن الحادث وقع في طريق جامعة الجلالة المتجه إلى العين السخنة، وكان الأوتوبيس حمولة 50 طالبا، مضيفا أن جميع مؤسسات الدولة تحركت للمساعدة والدعم أثناء حادث طلاب جامعة الجلالة.

وشدد على دعم الطلاب، وتوعيتهم من مخاطر الحوادث، مع التحليل الدوري لسائقي الجامعة والغير تابعين للجامعة.

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل استقبال الطلاب الجدد المقرر عقده غدا الأربعاء، وذلك حدادًا على أرواح الطلاب الذين قضوا نحبهم وأصيبوا في الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا على طريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة الجلالة.

وأكدت الجامعة في بيان لها على تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم كل الدعم لهم في هذه المحنة الأليمة.

القرار حزنًا علي فقدان الطلاب ولمشاعر أسرهم



وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء تعبيرًا عن الحزن والأسى الشديدين لفقدان هذه الكوكبة من الطلاب الواعدين، وتقديرًا لمشاعر أسرهم وزملائهم.

وتتقدم جامعة طيبة التكنولوجية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، وتدعو الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.