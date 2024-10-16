"المصوغات والمجوهرات": الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الفضة في العالم بأكمله (فيديو)

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الشركات المصرية بدأت في إنتاج سبائك الفضة في عام 2023، كما أن سبائك الفضة بديلًا منخفض القيمة لسبائك الذهب، وهناك أرقام كودية لسبائك الفضة لمعرفة تفاصيلها ووزنها، كما ان بيع سبائك الفضة "سهل" و أي محل يمكنه شراءها.

كيلو الفضة بـ 51 ألف جنيه

وأضاف ميشيل، خلال مقابلته، بـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن أصغر سبائك الفضة وزنها 5 جرامات وقيمتها 350 جنيهًا، والجنيه الفضة وزنه 8 جرامات وثمنه 475 جنيهًا، وأونصة الفضة بـ 1835 جنيها، والذهب بـ 128 ألف جنيه، وربع كيلو الفضة ثمنه 13 ألف جنيه، ونصف كيلو الفضة 28 ألف جنيه وكيلو الفضة بـ 51 ألف جنيه.

وأوضح ميشيل، أن كيلو الفضة يساوي مقدار 13 جرام ذهب، كما أن الفضة الإيطالي أفضل من حيث المشغولات، والوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء الفضة في العالم بأكمله، رغم أن سعر الفضة حاليًا غير عادل وأقل بكثير من قيمتها، وخلال الفترة القادمة سيرتفع سعرها.

وتداول الفضة هو نشاط استثماري مثير ومشوق يجذب العديد من المستثمرين والمتداولين إلى سوق السلع الثمينة. يتميز سوق الفضة بالتقلبات العالية والتأثيرات الكبيرة للعوامل الاقتصادية والسياسية على أسعارها. إن الفضة ليست مجرد معدن ثمين، بل هي أيضًا ملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات الضبابية الاقتصادية والتضخم.في هذا السياق، يكمن سر نجاح تداول الفضة في استخدام استراتيجيات فعالة ومدروسة للتحكم في المخاطر وتحقيق العائد المرجو. تحقيق النجاح في تداول الفضة لا يعتمد فقط على الحظ، بل يتطلب القدرة على فهم سوق الفضة واستخدام الأدوات والتحليلات الصحيحة لاتخاذ القرارات التداولية الصائبة.

تتنوع استراتيجيات تداول الفضة بحسب أهداف المتداول ومستوى خبرته ومدى الرغبة في تحمل المخاطر. يمكن للمتداولين الجدد البدء بالاستراتيجيات الأكثر بساطة والتدرج تدريجيًا إلى الاستراتيجيات المتقدمة التي تحقق عائدات أكبر.تهدف هذه المقالة إلى استعراض أهم استراتيجيات تداول الفضة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك التداولية بنجاح. سنقوم بتسليط الضوء على كل استراتيجية على حدة، نوضح الأدوات والتحليلات المستخدمة، ونستعرض النقاط القوة والضعف لكل منها.بغض النظر عن مستوى خبرتك في التداول، فإنه باستخدام هذه الاستراتيجيات و بالاعتماد على المعرفة الصحيحة، يمكن أن يصبح تداول الفضة تجربة مجزية ومثيرة. إن استثمار الوقت والجهد في تعلم الاستراتيجيات المناسبة واختيار أفضل شركات تداول الفضة يمكن أن يجعل الفارق بين النجاح والفشل في هذا السوق الديناميكي.