رئيس جامعة الجلالة: تعاقدنا على 3 آلاف سرير في أحد المنتجعات (فيديو)

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة تعاقدت على 3 آلاف سرير في أحد المنتجعات.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عددا من المناطق السكنية للطلاب في العين السخنة على بعد 25 دقيقة من الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن عدد الطلاب في جامعة الجلالة وصل إلى 12 ألف طالب، وتم رفع إجمالي عدد الأسرة المخصصة لتسكين للطلاب من 600 سرير إلى أكثر من 4700 سرير.

أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن أتوبيس حادث الجلالة غير تابع للجامعة، معقبا: «وزير التعليم العالي بيكلمني ويتابع كل ساعتين».

احالت النيابة العامة، سائق أتوبيس الجلالة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائية



وأهابت النيابة العامة، في بيان، بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين، ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

ويأتي ذلك حرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقت وقوع الحادث.

وتضمنت أسماء ضحايا حادث اتوبيس الجلالة كلا من بسملة ممدوح، وميرنا أشرف، وملك محمد إمام، وهاجر محمد، وعبدالرحمن أحمد، وعمر أحمد حسن، ومحمد شعيب، ودينا هيكل، ومحمد إبراهيم عبدالغفار.

تجمع طلاب جامعة الجلالة بمحيط مستشفى مجمع السويس الطبي للاطمئنان على زملائهم المصابين في حادث طريق الجلالة، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمجمع لتلقي العلاج.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث أتوبيس الجلالة، حيث تبين أنه نتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس مما نتج عنه انقلابه.

وشرحت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اتوبيس الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد ملفات طريق الجلالة بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة مما نتج عنه انقلابه.