التموين: استمرار إيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء لحين صدور أحكام نهائية بحقهم

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أصدر قراراً بعودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين في نظام ممارسة الكهرباء اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم.

التموين رصدت فئات المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية

وأوضح مدكور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن وزارة التموين رصدت فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية ولم يحصلوا على الكهرباء بطرق غير شرعية، لذلك قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات.

و أشار مستشار وزير التموين إلى أن الوزارة مستمرة في إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي لحين صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتفعيل البطاقات وضمان توفير الخدمات بشكل قانوني ومنظم للمستحقين.

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي، والتعدي على الأراضى الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتًا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء، أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف "إبراهيم" أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيًا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية، أما في حالة صدور حكم بالبراءة سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.

وتابع "إبراهيم" أن ذلك يأتي احترامًا لسيادة القانون حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات.

وكانت وزارة الزراعة قرررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لحوالى 18 ألف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.