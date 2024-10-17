أحمد موسى: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، قائلًا: “هدية مصر للعالم، وعايز الناس كلها تتفرج على الروعة والإبداع في المتحف”.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري الكبير غير مغلق أمام أي زائر أو سائح، ومفتوح للجماهير وجميع وسائل الإعلام.

المتحف المصري يحتوي على أقدم القطع الأثرية الموجودة في العالم

وتابع أحمد موسى: "المتحف المصري الكبير متحف نوعي، ويحتوي على أقدم القطع الأثرية الموجودة في العالم، فهو مش مجرد آثار وتاريخ وحضارة فقط، بل يوجد به كل ما يحتاجه الزائر من كافيهات ومنتجات مختلفة متاحة للشراء.

وأشار أحمد موسى إلى أن المتحف المصري الكبير يعتبر مؤسسة علمية وثقافية وتعليمية، تهدف إلى الحفاظ على التراث والحضارة المصرية القديمة، وتعزيز البحث العلمي من خلال تقديم تجربة سياحية متكاملة وفريدة ومتاحة لزواره، تعتمد على وسائل العرض التكنولوجية الحديثة.