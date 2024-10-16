الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأكتوبر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب أحد الأشخاص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من الخدمات المعنية على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

وفي سياق آخر أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس من شرفة شقتها بمنطقة بولاق الدكرور لمرورها بأزمة نفسية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بولاق تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق السادس لمرورها بأزمة نفسية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تنظر محكمة جنح مدينة نصر، غدا الأربعاء، معارضة إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد،وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام البحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

يذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

وبالعرض علي، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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