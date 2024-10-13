مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بحدائق أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث .

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة سيدة و إصابة 14 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

غرق طالب

وفي واقعة أخرى لقي طالب مصرعه ، غرقا أثناء السباحة في مياه الرياح الناصري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وتم انتشال الجثمان ووضعه الثلاجة تحت تصرف النيابة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بالرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه عقب نزول طالب إلي مياه النيل للاستحمام جرفته المياه لعدم إجادته السباحة ولم يتمكن من الخروج، جري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.