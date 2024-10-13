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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

جرفه التيار.. اللحظات الأخيرة لطالب غرق في مياه الرياح الناصري بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طالب مصرعه، غرقا أثناء السباحة في مياه الرياح الناصري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وتم انتشال الجثمان ووضعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بالرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه عقب نزول طالب إلي مياه النيل للاستحمام جرفته المياه لعدم إجادته السباحة ولم يتمكن من الخروج، جري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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