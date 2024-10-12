مداهمة ناد صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القائمين على نادٍ صحي بالعجوزة، بسبب ممارسة أعمال منافية للآداب داخل المركز، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية تحريات معلومات سرية من رجال مباحث الآداب بوجود ممارسات لا أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وألقوا القبض على القائمين على إدارة النادي الصحي.

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وفي واقعة أخرى ضبطت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص متهم بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالأسكندرية وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف النادى المشار إليه أمكن ضبطه وبصحبته ( 4 سيدات ، 4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (9 هاتف محمول – مبلغ مالى – 5 دفتر حجز – أقراص وعبوات دوائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.