حركة فتح: الفلسطينيون يعيشون أياما كارثية ولا يثقون بالقانون الدولي والعدالة الإنسانية

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مشاهد الحرب في غزة دموية ومؤلمة للغاية، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية، بعدما قبلت بعض الدول استمرار المجزرة سنة كاملة

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يعيشون أياما كارثية، فلم يعد يكترث أحد بهم، ولم يعودوا يثقون في القانون الدولي والعدالة الإنسانية.

هذا العالم ليس صادقا مع الفلسطينيين



وتابع المتحدث باسم حركة فتح أن هذا العالم ليس صادقا مع الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تُشن فيه التشريعات وتتخذ فيه الإجراءات بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، فإن هذا الأمر لم يكن له أي تطبيق فعل على الأرض.

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فقد استشهد 4 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في محيط مسجد عمر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

ووفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، عن مسعفين بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عمر، قرب مفرق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.



كما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائمه المتعددة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين التي لازالت حتى اليوم.