خبير عسكري: حزب الله وحماس يعملان أحيانا لصالح إسرائيل (فيديو)

قال الخبير العسكري محمود محي الدين، إن حزب الله وحركة حماس يعملان في بعض الأحيان لصالح إسرائيل.

وأوضح محمود محي الدين خلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "النهار" قائلا: "على سبيل المثال اعتراض حزب الله اللبناني على وجود رئيس للبنان هذا الأمر يخدم الصالح الإسرائيلي ويضعف لبنان".

وتابع الخبير العسكري "حزب الله يسيطر على مطار بيروت ويسمح للإيرانيين الدخول والخروج بأريحية".

الجيش اللبناني جيش وطني للغاية ولا بد من تسليحه

وأكد محمود محي الدين أن الجيش اللبناني جيش وطني للغاية ولا بد من تسليحه وقد تعمل فرنسا على هذا الأمر فى حال تجريد حزب الله من السلاح.

وأوضح المحلل العسكري أنه بداية من اليوم سيطر الجيش اللبناني على مطار بيروت والدول العربية ستدعم الجيش اللبناني لإعادة السيطرة على البلاد.

قال نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي، إنه من المؤكد أن الإسرائيليين لديهم قائمة أمنية بعدد من الشخصيات التي تعمل داخل أطر حزب الله القيادية، وكلما توفر معلومات عن وجود هذه الشخصية في مكان ما، سيقوم الإسرائيليين بتنفيذ عمليات اغتيال.

وأضاف «السبع» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يبدو واضح، أن الإسرائيليين يملكون مخزون من المعلومات هائل وكبير جداً عن حزب الله، والمؤشر على ذلك سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل بداية بفؤاد شكر، وصولا إلى حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، وانتهاءً باستهداف وفيق صفا القيادي البارز، و مسؤول الأمن والاستخبارات داخل أجهزة حزب الله.



وأكد الكاتب والباحث السياسي، أن حزب الله إن لم يتمكن فك شيفرة الاختراق الأمني داخل صفوفه، فأن ذلك الاختراق سيكون مثل السرطان الذي سيقضي عليه، ولن يتمكن من الصمود أمام الإسرائيليين، إن لم يقضي على الاختراق الأمني بصفوفه.